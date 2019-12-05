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Ростуризм: электронные визы в Арктике могут увеличить поток иностранных туристов

Также в Федеральном агентстве по туризму отмечают, что росту турпотока в российскую Арктику могли бы способствовать снижение размеров портовых сборов, создание пункта пропуска через госграницу "Певек" на Чукотке и возможность использования военного аэродрома на острове Земля Александры для приема гражданских самолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Введение электронных виз и упрощение визового режима для иностранных туристов, которые посещают российскую Арктику, позволило бы увеличить турпоток в Арктическую зону (АЗ) РФ. Об этом сообщил в четверг на Девятом международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

"Мы можем без крупных финансовых вложений "переориентировать" на российскую Арктику часть турпотока и доходов от туризма, которые в настоящее время идут в Норвегию, Исландию и США. Для этого необходимо разумное упрощение режима въезда иностранных туристов в Арктическую зону Российской Федерации. Крайне эффективным могло бы быть решение ввести в ускоренном порядке механизм электронных виз для посещения субъектов Арктической зоны Российской Федерации иностранными гражданами в туристических целях", - сказал в своем выступлении Корнеев.

Ростуризм предлагает оформлять туристам, которые прибывают в Россию через пункты пропуска субъектов АЗРФ, однократные электронные визы. Перечень стран для их оформления при этом предлагается дополнить теми государствами, которые создают реальный поток туристов в Арктику. Еще одна возможная мера - установление безвизового порядка въезда минимум на 15 суток в Россию иностранным гражданам, следующим в Арктическую зону с туристическими целями на морских круизно-экспедиционных судах или в составе организованных групп воздушным транспортом. "Арктический туризм в мире абсолютный блокбастер, жители мегаполисов - это основная часть путешествующих людей - хотят видеть север, северное сияние, снег, лед, хотят почувствовать экстремальные температуры. Это испытали все регионы мира. Мы в этом сегменте обладаем уникальными преимуществами, чем хотим воспользоваться", - сказал ТАСС Корнеев.

Кроме того, росту турпотока в российскую Арктику могли бы способствовать снижение размеров портовых сборов, создание пункта пропуска через госграницу "Певек" на Чукотке и возможность использования военного аэродрома на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) для приема гражданских воздушных судов. Сейчас на ЗФИ можно попасть только по морю.

О форуме

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.

Теги
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