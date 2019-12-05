Эксперт: национальные школы в Северной Осетии способствуют сохранению осетинского языка

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Обучение в национальных школах в Северной Осетии обеспечивает сохранение осетинского языка, считает профессор, заведующий кафедрой российской истории Северо-Осетинского госуниверситета, директор Института истории и археологии республики Руслан Бзаров.

В Северной Осетии уже создана Аланская гимназия, где на первом этапе начального общего образования обучение ведется на осетинском языке. Бзаров является одним из авторов программы создания гимназии.

"Главная задача Аланской гимназии - дать детям с родным осетинским языком современное образование. Понятно, что это нагружает язык важнейшей социальной функцией и формирует поколение, в совершенстве владеющее литературным языком во всем терминологическом богатстве. В этом смысле национальная школа обеспечивает сохранение осетинского языка", - сказал он ТАСС.

По его словам, Аланская гимназия работает по поликультурной модели, которая создана в республике и набирает популярность в других регионах России. С пятого класса изучение общеобразовательных дисциплин, по которым сдают ЕГЭ, проходит уже на двух языках - русском и осетинском. "К тому времени владение родным и русским языками позволит ученикам с равным успехом усваивать знания на обоих. А вот родную литературу, культуру, историю, географию и в старших классах нужно изучать на родном языке", - пояснил ученый.

Аланская гимназия, по мнению профессора, восстановила традицию национальной школы, которая существовала в Осетии с 1924 по 1964 год. В настоящее время во Владикавказе растет число молодых родителей, которые говорят с детьми на родном языке. Увеличивается и число национальных классов в школах республики. "Это залог возвращения к высокому уровню образования, которым когда-то славилась Осетия. Полезно напомнить: когда-то именно в национальной школе учились Герои Советского Союза и деятели культуры, которыми мы гордимся", - отметил профессор.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и вместе с ягнобским является одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. В настоящее время во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10-20% первоклассников-осетин владеют родным языком.