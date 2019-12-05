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Путин поддержал идею создания "Школы Деда Мороза"

Ее планирует создать житель Ивановской области Владимир Смирнов

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался в четверг с "Кохомским Дедом Морозом" Владимиром Смирновым из Ивановской области, который планирует на волонтерских началах создать "Школу Деда Мороза", и поддержал эту идею.

"В следующем году я бы хотел создать школу Деда Мороза Кохомского и всероссийский конкурс, если мне позволят возможности мои", - рассказал молодой человек на встрече волонтеров-лидеров с главой государства. "Хорошо", - ответил Путин на просьбу поддержать эту инициативу. Он спросил у своего собеседника, как его зовут. "Меня зовут Смирнов Владимир Петрович", - ответил тот. "Владимир Петрович, молодец! Давай я тебя обниму", - обратился к нему президент и дружески похлопал по спине. "Кстати, это было одно из пожеланий детей - вас обнять", - поспешил рассказать Смирнов. "Дед Мороз - ведь это кто? Это святой Николай. Он стал святым потому, что был очень добрым", - обратился Путин к аудитории.

Молодой человек рассказал, что еще в 2002 году ему случайно пришла в голову идея создать свой социальный проект. Его попросили поздравить 30 детей с ДЦП из Кохмы с Новым годом. "Мы приехали, и в тот момент, когда я увидел этих детишек на колясочках, когда они потянулись ручками ко мне, чтобы забрать подарок, со мной пытаться разговаривать, я понял, что этим буду заниматься", - рассказал Смирнов, добавив, что с тех пор появилась большая команда, куда входят логопеды, сурдопереводчики и другие специалисты.

На данный момент "Кохомский Дед Мороз" обходит около 3 тыс. детей не только в Ивановской области, но и в других регионах. "Самые сложные для меня точечные, я их называю, последние выходы. На них я, бывает, летом прихожу", - признался собеседник Путина. Он рассказал о том, как недавно пришел к мальчику Леше Макарову с синдромом Прадера-Вилли. Мама ребенка сказала, что ее сын уже не может общаться ни с кем, однако мальчик шепнул своему сказочному гостю: "Дед Мороз, живи! Дед Мороз, я в тебя верю". "Леши через две недели не стало, но я очень хочу, чтобы его пожелание жить [исполнилось], чтобы в каждом городе такой Дед Мороз пришел к детям", - заключил Смирнов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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