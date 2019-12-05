В Тульской области заработал мобильный "Кванториум", оснащенный станками с ЧПУ

ТУЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Более четырех тысяч школьников Тульской области до конца 2019 года продут обучение и посетят массовые занятия в мобильном технопарке "Кванториум", который оснащен станками с числовым программным управлением (ЧПУ) и другим оборудованием, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Стоимость мобильного технопарка "Кванториум" - 22,5 млн рублей, это средства федерального бюджета, выделенные по программе "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". До конца года запланированы выезды технопарка в шесть районов области, обучение пройдут около 1 тысяч учеников по программам "Геоинформационные технологии", "Промышленный дизайн" и "Роботехника", еще порядка 3 тыс. детей посетят массовые занятия. В 2020 году выезды продолжаться в школы других районов", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, это первый мобильный технопарк в регионе. "Мобильный "Кванториум" представляет собой перевозную станцию со станками с ЧПУ, другим оборудованием. Занятия в нем проводят педагоги, которые прошли профильное обучение", - отметили в пресс-службе.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Основной технопарк "Кванториум" открылся в Туле в ноябре 2016 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.