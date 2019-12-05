Власти Петербурга решили продлить опрос о переименовании станции метро в честь ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить опрос о возможности переименования станции метрополитена "Новокрестовская" в "Зенит" - в честь городского футбольного клуба, так как проведенное в ноябре голосование не выявило явного предпочтения общественности, сообщил ТАСС в четверг представитель комитета по культуре. Вопрос переименования станции "Новокрестовская" обсуждался на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (топонимической комиссии).

"Члены комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа петербуржцев. Принимая во внимание общественную значимость вопроса решение должно приниматься с учетом мнения большинства жителей города. В связи с этим сроки проведения опроса общественного мнения будут продлены", - сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что среди членов комиссии не было единства мнений по обсуждаемому вопросу. "Учитывая отсутствие единогласной позиции членов топонимической комиссии по вопросу переименования станции метрополитена "Новокрестовская" в "Зенит" на заседании, <…> принято решение вернуться к рассмотрению вопроса на очередном заседании", - добавили в комитете.

С предложением переименовать станцию футбольный клуб "Зенит" ранее обратился в городское правительство. На сайте городской администрации с 1 по 21 ноября проводился опрос о том, считают ли горожане целесообразным переименование станции "Новокрестовская" в "Зенит". В руководстве ФК "Зенит" ранее отмечали, что рассчитывают на переименование станции до конца футбольного сезона, то есть до конца мая 2020 года. Клуб при этом заявлял о готовности покрыть расходы на переименование.