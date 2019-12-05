Выплаты в честь 75-летия освобождения Севастополя получили более 100 ветеранов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя направили памятные медали и выплаты более 100 ветеранам, которые участвовали в обороне и освобождении города в годы Великой Отечественной войны, сообщил в четверг на заседании правительства города директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

"В этом году у нас есть такая мера социальной поддержки, как единовременная социальная выплата по 10 тыс. рублей участникам обороны и освобождения Севастополя. На данный момент 88 человек из других субъектов РФ, 21 человек из числа жителей Севастополя получили эту меру соцподдержки", - сказал Борисенко.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года. Город был освобожден 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя.

В 2019 году отмечалось 75-летие освобождения Севастополя.