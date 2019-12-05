В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма объявили среду, 31 декабря выходным днем, рабочий день в республике переносится на субботу, 28 декабря, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

"31 декабря в Крыму будет выходным днем, суббота, 28 декабря - рабочим. Только что подписал соответствующий указ", - написал Аксенов."Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами. Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка", - добавил Аксенов.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.