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Новая система обращения с ТКО

Саратовская область перейдет на новую систему обращения с ТКО до конца года

Глава области Валерий Радаев сообщил, что в регионе работают два мусороперерабатывающих завода

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области планирует перевести регион на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) до конца текущего года, для этого уже создаются мусорные полигоны, формируется тарифная политика. Об этом в четверг сообщил журналистам глава региона Валерий Радаев.

Накануне заместитель главы "Российского экологического оператора" (головной компании по управлению отходами) Алексей Макрушин в Совете Федерации заявил, что восемь российских регионов не успевают до конца года перейти на новую систему по обращению с отходами, которая создается в стране с января. В их числе он назвал Саратовскую область.

"Сегодня имеются действующие полигоны, в рамках которых мы должны сформировать межрайонные полигоны, тарифную политику. Поэтому мы понимаем, что до конца года это работу нужно провести, и мы ее проведем, успеем", - сказал Радаев.

Он уточнил, что часть районов региона уже перешла на новую систему обращения с ТКО, в частности, в регионе работают два мусороперерабатывающих завода. "Мы работаем комплексно в этой части. У нас остается несколько районов, где надо было подготовить, прежде всего, население", - добавил Радаев.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская областьНовая система обращения с ТКО
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