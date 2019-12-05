Ростуризм: российские туркомпании заинтересованы в открытии чартеров на Шпицберген

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Российские туристические компании заинтересованы в открытии чартерных рейсов из России на архипелаг Шпицберген. Об этом в четверг в кулуарах Девятого международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге сообщил ТАСС замруководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

"Есть заинтересованность в чартерных рейсах на Шпицберген", - сказал ТАСС Корнеев.

Он отметил, что в российских населенных пунктах Шпицбергена отмечается увеличение турпотока. Но российские туристы пока добираются только через Норвегию. "Для увеличения количества российских и иностранных туристов и обеспечения российского присутствия на территории необходимо решить ряд инфраструктурных и транспортных вопросов: в частности, требуется реконструкция причальных стенок в поселках Баренцбург и Пирамида, что позволит увеличить пассажиропоток и повысить доступность объектов туристского показа данных населенных пунктов. И организация чартерных (регулярных) перевозок в формате еженедельных полетов с февраля по сентябрь из Мурманска до Лонгйира", - добавил Корнеев.

На данный момент из Москвы летают чартеры ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", которые используются преимущественно для перевозки сотрудников и грузов к месту работы и лишь частично для туристов. Дополнительно на архипелаг можно улететь из России только с пересадкой через города Осло или Тромсё.

Форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит 5-7 декабря на площадке конгресс-центра "Экспофорум". Организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.