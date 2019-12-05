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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне хотят, чтобы их дети стали волонтерами

Большинство респондентов высоко оценивают эту деятельность с точки зрения вклада в решение проблем общества
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Почти 80% российских граждан хотят, чтобы их дети занимались волонтерской и добровольческой деятельностью. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Практически абсолютное большинство (83%) россиян считают, что волонтерская деятельность является примером для молодежи. И 79% опрошенных хотели бы, чтобы их дети занимались волонтерской деятельностью, были волонтерами", - сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Он отметил, что в пятерку качеств, которые больше всего россияне ценят в людях, входят честность (так ответили 63% опрошенных), доброта (53%), трудолюбие (42%), справедливость (36%) и человечность (29%).

"Большая часть этих качеств, по мнению россиян, должна быть присуща волонтеру. Топ-5 качеств человека, занимающегося волонтерской деятельностью: доброта (52%), честность (43%), неравнодушие (41%), человечность (40%), трудолюбие (34%) и доброжелательность (28%)", - отметил Мамонов.

По его словам, большинство россиян высоко оценивают деятельность волонтеров с точки зрения их вклада в решение проблем общества и уважение, которым они пользуются в обществе. "Каждый из указанных параметров был оценен россиянами в среднем на 3,9 и 4 балла соответственно из 5 возможных", - добавил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ.

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РоссияОпросы общественного мнения
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