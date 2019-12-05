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Тамбовские власти попросили правительство помочь закрыть долг по строительству спортцентра

Размер задолженности составляет 100,8 млн рублей

ТАМБОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить средства из резервного фонда правительства на погашение задолженности по строительству крупнейшего в регионе спорткомплекса "Тамбов". Объем задолженности перед подрядчиком составляет 100,8 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в управлении по физической культуре и спорту региона.

Накануне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на своей странице в "ВКонтакте" обвинил тамбовские власти в возможном банкротстве московского ООО "Национальная компания строительства проектирования спортсооружений" (НКСПС), которое построило в Тамбове Центр единоборств имени Е. Т. Артюхина и футбольный манеж за 2,5 млрд рублей. По его словам, тамбовские власти не полностью расплатились с подрядной организацией, задолжав ей 100,8 млн рублей. В результате этого компания якобы вынуждена была уволить 142 из 153 своих сотрудников.

"Администрация Тамбовской области изыскивает источники финансирования для погашения сложившейся задолженности в объеме 100,8 млн рублей за выполненные работы по строительству центра единоборств и футбольного манежа в Тамбове. В частности, в адрес зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец за подписью губернатора Александра Никитина направлено обращение с просьбой поддержать обращение главы администрации области к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о выделении Тамбовской области бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на погашение задолженности", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнили, что утверждение о том, что подрядчик обанкротился из-за невыплаченной задолженности, не соответствует действительности. "Дело в том, что заявление кредиторов в Арбитражный суд Москвы о признании исполнителя работ по договору банкротом поступило еще в сентябре 2016 года, то есть в период, когда подрядчик НКСПС получал средства по данному договору по мере выполнения работ без задержек", - сказали в управлении спорта, отметив, что со своей стороны власти региона в полном объеме выполнили все обязательства по софинансированию строительства объекта.

Строительство центра единоборств и футбольного манежа в Тамбове началось в 2012 году и, согласно условиям контракта, должно было завершиться в декабре 2015 года. Общая стоимость строительства комплекса составила около 2,5 млрд рублей, из которых чуть более 1 млрд рублей было выделено из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Открытие спортивного центра состоялось лишь в конце 2017 года, то есть через шесть лет после начала строительства.

Теги
РоссияНикитин, Александр ВалерьевичТамбовская область
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