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"Добрые" арт-объекты в честь Дня добровольца установили в Москве и Санкт-Петербурге

Кроме того, в Сочи состоится праздничный концерт, в котором примут участие известные исполнители
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© Пресс-служба "Роспатриотцентр"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Добрые знаки" - арт-объекты для добрых дел и креативных фотографий установили в Санкт-Петербурге и Москве в честь празднования Национального и Международного Дня добровольца, который отмечается 5 декабря, сообщила в четверг пресс-служба ФГБУ "Роспатриотцентр".

"Города России 5 декабря празднуют Национальный и Международный день добровольца. В Санкт-Петербурге и Москве установили "Добрые знаки" - арт-объекты для добрых дел и креативных фотографий". В московском парке ВДНХ, в "Лабиринте добра" жители столицы в поисках выхода смогут узнать 18 ярких историй о волонтерских проектах и инициативах добровольцев России, а на главном катке парка появилось анимированное "Доброе сердце" - символ волонтерского движения". Центральную аллею московского ГУМа украсила "Елка добра", - говорится в сообщении.

В Сочи в честь праздника появилось граффити на набережной Олимпийского парка, посвященное добровольческому движению. Вечером россиян ждет праздничный концерт, в котором примут участие известные исполнители, среди которых Нazima, Amchi, SLAME, Звонкий, группа "Отпетые Мошенники". Хэдлайнером мероприятия выступит исполнитель Тима Белорусских. В аэропортах Симферополя, Хабаровска, Самары, Перми, Улан-Удэ и Красноярска включают аудиопоздравления для пассажиров в течение всего дня. Также праздничные активности ждут россиян и гостей страны в международных аэропортах Шереметьево, Внуково, отмечает пресс-служба.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" является подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодежи, занимается комплексным развитием и сопровождением всех видов деятельности по патриотическому воспитанию и популяризации волонтерства в России.

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Россия
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