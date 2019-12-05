Автор проекта об особенной красоте намерена привлечь жителей других регионов России

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Победитель конкурса "Доброволец России" в номинации "Творческая работа" Юлия Отрощенко из Екатеринбурга планирует продемонстрировать свой фотопроект "История особенной красоты" в других регионах России. Об этом она рассказала корреспонденту ТАСС.

"Мой проект называется "История особенной красоты" - это фотопроект, посвященный людям с нестандартными особенностями внешности, выходящими за рамки общепринятых представлений о красоте. В нем принимали участие люди с самыми разными особенностями, начиная от каких-то возрастных изменений, которые не являются в нашем обществе приветствуемыми с точки зрения восприятия красоты, так и люди с инвалидностью, ДЦП, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, также с визуальными отклонениями такими, как алопеция, гетерохромия, витилиго", - рассказала она ТАСС.

Юлия является профессиональным фотографом, поэтому для своих героев она организовала настоящую фэшн-съемку. Она приглашала стилистов, визажистов художников по костюмам, но проект девушки не столько о фотографиях, сколько о людях и их личных историях. "Помимо самих фотографий, для меня было очень важно создать не только фотопортрет, но и словесный портрет каждого из участников, чтобы каждый герой мог поделиться своей историей, поэтому записывались подробные интервью, так что в итоге на самой экспозиции фотографий все портреты сопровождались достаточно подробными рассказами о героях, о жизни, об их впечатлениях, о том, как люди реагируют на их внешность", - рассказала она.

Как фотограф Юлия привыкла раскрывать красоту моделей посредством объектива, но в какой-то момент этого стало уже недостаточно. "На определенном этапе моей деятельности у меня уже сформировалось некое кредо, как человека, который поднимает самооценку у женщин самой разной внешности. Я всегда старалась найти нечто особенно прекрасное в них, сделать акцент на этом и заставляла, надеюсь, почувствовать их красивыми, и в какой-то момент я начала думать о расширении границ", - поделилась собеседница агентства. По словам Юлии, на создание проекта ушло порядка восьми месяцев. В его реализации девушке помогала подруга-визажист Татьяна Воронцова, а также все, кто соглашался прийти в студию, в том числе волонтеры.

Принять самих себя

Отрощенко добавила, что герои для съемок почти всегда находились случайно. Некоторых приходилось уговаривать, но никто не жалеет об участии в проекте и продолжают благодарить девушку за то, что она помогла им узнать и принять самих себя. "На днях девочка с глаукомой, которую я фотографировала, она написала мне большое теплое письмо, поздравляла с победой и написала о том, что съемка в моем проекте запустила цепочку достаточно счастливых событий в ее жизни, связанных, в том числе с принятием себя", - рассказала фотограф.

Среди героев проекта была и девушка с алопецией, о проблеме которой Юлия узнала совершенно случайно. "Никто из ее знакомых не знал о том, что она страдает таким недугом, в результате после этой съемки ей начало писать очень много фотографов, она началась постоянно принимать участие в съемках", - с гордостью отметила собеседница ТАСС, подчеркнув, что эта героиня ее проекта практически стала профессиональной моделью.

Еще один герой проекта - Владимир Васкевич, путешественник, который лишился зрения в два года - познакомимся с Юлией, обратившись к ней с просьбой снять обложку для книги. "Он такой очень упертый парень, решил, что будет путешествовать, познавать мир через другие свои чувства, несмотря ни на что. Он попросил сделать ему обложки для его книги, потому что он порядка 30 стран уже объездил, и я сначала сделала ему обложку для книги, а потом пригласила на такой экспресс-портрет и поговорила с ним", - рассказала девушка.

По словам Юлии, останавливаться на достигнутом она не планирует. Фотограф рассчитывает расширить географию своего проекта и поискать героев в других регионах России. "Мне было бы, конечно, интересно поработать в других регионах, потому что там какие-то новые инклюзивные сообщества, в том числе, то есть это, во-первых, расширение географии, во-вторых, расширение сфер внешности, которые можно изучить", - отметила она.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Доброволец России-2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.