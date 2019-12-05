Самолет из Петербурга в Элисту сел в Ростове по техническим причинам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Санкт-Петербурга в Элисту, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Сел самолет авиакомпании "Азимут" по техническим причинам", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о рейсе Санкт-Петербург - Элиста.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных структурах региона, пассажиры вылетят в точку назначения другим бортом. Согласно данным табло аэропорта, вылет из Платова запланирован на 18:45 мск.