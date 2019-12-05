В Кисловодске за счет курортного сбора отреставрируют объекты культурного наследия

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Средства курортного сбора в Кисловодске Ставропольского края в 2020 году направят на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, а также на строительство создание и установку памятника первому архитектору города-курорта Эммануилу Ходжаеву, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"В будущем году средства, собранные за счет курортного сбора, пойдут на улучшение курортной инфраструктуры. В частности, члены общественного совета одобрили реконструкцию объектов культурного наследия: "Торговый дом" Тер-Погосова, 1909 года (сейчас это Дом пионеров), "Народный дом", 1913 года (пер. Саперный, 10), "Отель "Централь" (ул. Красноармейская, 2) ", - говорится в сообщении.

Помимо этого, по информации пресс-службы, планируется установить памятник архитектору Ходжаеву на улице, носящей его имя, и обустроить эту пешеходную улицу информационными вставками-композициями.

Пресс-служба сообщает, что за 10 месяцев 2019 года в Кисловодске собрали 96,7 млн рублей курортного сбора. Плановый показатель превысили на 26,7 млн рублей.

Ходжаев, окончивший Санкт-Петербургскую академию художеств, переехал на постоянное жительство в Кисловодск летом 1904 года. С этого же временем был назначен первым архитектором города-курорта. В своих работах архитектор преимущественно использовал стиль модерн и мавританский неостиль. К его работам относятся строительство лечебниц, домов, дач, гостиниц, в Кавминводах и на Юге России им осуществлено около 300 проектов.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте.