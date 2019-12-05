Лавров: в РФ благодарны Словакии за бережное отношение к захоронениям советских воинов

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия предостерегает от любых искушений заигрывать с неонацистскими тенденциями и благодарит Словакию за бережное отношение к захоронениям воинов Красной армии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с председателем парламента Словакии Андреем Данко.

По словам Лаврова, сегодня Москву и Братиславу связывают очень тесные, поступательно развивающиеся отношения. "В свете предстоящего в мае будущего года 75-летия Победы во Второй Мировой войне мы вместе с нашими единомышленниками готовим серию мероприятий, которые будут расставлять все акценты так, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась, - подчеркнул он. - Хочу выразить признательность народу Словакии за то бережное отношение ко всем захоронениям воинов Красной армии, которые вместе со словаками отстаивали независимость вашей родины и боролись с фашизмом".

Министр отметил, что РФ и Словакию объединяет необходимость воспитать молодое поколение в неприятии каких-либо человеконенавистнических идей. "На Генеральной Ассамблее ООН Россия вместе с нашими сторонниками постоянно предостерегает от любых искушений заигрывать и потакать неонацистским тенденциям", - обратил внимание он.

"К сожалению, те, кто не вынес уроков из той самой страшной войны в истории человечества, пытаются продвигать неонацистские, ультрарадикальные идеи в современную политику, - сказал Лавров. - В странах Евросоюза, в странах, которые хотят иметь отношения с Евросоюзом, проходят чествования нацистов, факельные шествия в духе тех мероприятий, которые проводились в гитлеровской Германии для обоснования идеи расового превосходства. Это недопустимо".