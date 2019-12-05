МВД против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД России выступает против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщил в четверг журналистам министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч", - сказал Колокольцев.

Он отметил, что инициатива данного нововведения не принадлежит МВД РФ. "При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях", - сказал министр.