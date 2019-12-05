Суд в Крыму приостановил на 30 дней работу крупнейшего сафари-парка Европы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Белогорский районный суд в четверг приостановил на 30 дней работу крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган", владелец которого намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей. О решении суда ТАСС сообщил владелец парка Олег Зубков.

"Да, такое решение состоялось <…>. Суд Белогорский принял такое решение", - сказал Зубков, уточнив, что суд решил приостановить деятельность парка на 30 дней.

Информацию о приостановлении деятельности парка подтвердили в пресс-службе Белогорского районного суда. "Сегодня деятельность приостановлена на 30 дней. Срок начинает течь с момента фактического приостановления деятельности. Руководство парка нарушило часть 1 статьи 10.6 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил" - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По данным Госкомветеринарии Крыма, в парке были выявлены нарушения в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукцией с истекшим сроком годности, уточняется в сообщении.

Владелец сафари-парка Олег Зубков рассказал ТАСС, что на данный момент коллекцией медведей никто не заинтересовался. "Объявление дано. Медведей пока никто не изъявил желания забирать, получать, никому они не нужны. <...> Пока у нас есть, чем кормить, пока будут жить", - добавил Зубков.

14 ноября владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов 19 ноября уточнил журналистам, что предприниматель не был оштрафован, но в суде рассматривается административное дело о приостановлении деятельности сафари-парка на срок до 90 суток. 28 ноября глава республики Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма не ставят перед собой цель закрыть сафари-парк и животным в нем ничего не угрожает.

О зоопарках

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживает более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражительно действует на хищников.

В ялтинском зоопарке "Сказка" содержится более 1,5 тыс. животных. Это и львы, и тигры, в том числе белые, шимпанзе, жираф, медведи, редкие дальневосточные леопарды.