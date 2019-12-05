Сертификаты на жилье получат еще четыре семьи, пострадавшие от паводка на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края передадут государственные жилищные сертификаты четырем семьям, которые утратили жилье во время майского паводка 2017 года, сообщила в четверг пресс-служба министерства ЖКХ края.

"Еще четыре семьи ставропольских подтопленцев смогут купить новое жилье. Сертификаты поступят в край в ближайшее время. Их выдачей займется министерство финансов Ставропольского края, а погашением - министерство ЖКХ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, государственные жилищные сертификаты выданы 437 семьям, 383 из них уже купили себе новые дома или квартиры на общую сумму более 500 млн рублей.

"После выдачи этой партии сертификатов в краевой очереди на ГСЖ останется порядка 14 человек. Из них документы трех семей находятся на согласовании в Минстрое России, по остальным идет работа на уровне края", - отмечается в пресс-релизе.

Большинство жителей края смогли получить жилищные сертификаты после паводка в обычном порядке. Части семей для отстаивания своего права на получение жилья пришлось обращаться в суд, в том числе из-за проблем с оформлением собственности.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Минераловодского, Георгиевского, Петровского, Советского городских округов, а также Андроповского, Кочубеевского и Буденновского районов.