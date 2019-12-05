Самарский губернатор предложил сделать в регионе 31 декабря выходным

САМАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил сделать 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Вместе с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами обсудим эту идею и ее целесообразность. При принятии решения будем ориентироваться на мнение своих земляков. Думаю, в течение 10 дней примем решение", - цитируют губернатора в пресс-службе.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.