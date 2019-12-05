Пассажиры севшего по техпричинам в Ростове-на-Дону самолета вылетели в Элисту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "Азимут", самолет которой в четверг совершил вынужденную посадку по техническим причинам в ростовском аэропорту Платов, вылетели в Элисту после замены борта, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"5 декабря рейс 608 Санкт-Петербург - Элиста совершил посадку в аэропорту Ростова по технической причине. После замены борта рейс вылетел в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет, следующий обратным рейсом Элиста - Санкт-Петербург, планирует прибыть в аэропорт назначения в 23:50 мск.