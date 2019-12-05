Вильфанд назвал шаманизмом прогнозы о морозах на Новый год

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Предсказания погоды в новогоднюю ночь за месяц до ее наступления больше относятся к сфере оккультизма и шаманизма, чем к науке, представители которой способны прогнозировать погодные изменения лишь на пять-шесть дней вперед. Об этом заявил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения о возможности сильных морозов в ночь на Новый год в Москве.

В четверг портал Gismeteo опубликовал прогноз, согласно которому в столичном регионе температура воздуха в праздничную ночь будет на уровне 34 градусов мороза. Резкое похолодание, по данным портала, может начаться с 27 декабря.

"Если люди могут прогнозировать страшные и экстремальные события, это значит, во-первых, что они хотят показать и продемонстрировать себя. Еще, вполне возможно, что они связаны с астрологией, с космологией или с шаманизмом. Я готов снять шляпу, хоть ее и не ношу, и смотреть на них с большим удивлением, потому что не обладаю такими способностями. Видимо у них особый дар", - прокомментировал он.

Вильфанд отметил, что максимальный срок прогнозирования - это пять-шесть дней в настоящее время. Возможно, через пару лет удастся довести этот период до семи дней. "Но даже через миллион лет, если корреспондент ТАСС позвонит директору Гидрометцентра, то он получит точно такой же ответ - что сегодня, 5 декабря, дать прогноз на новогоднюю ночь невозможно!" - отметил он.

Ранее Вильфанд сообщал, что непостоянство и переменчивость будут главными чертами характера зимы в России: периоды теплой погоды будет чередоваться с холодными. Но температуры будут около и выше нормы в целом за зимний период.