В Лионе при повышенных мерах безопасности открылся "Праздник света"

ЛИОН /Франция/, 5 декабря. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Крупнейший в Европе фестиваль уличной иллюминации в 20-й раз открылся в четверг вечером в городе Лионе на юго-востоке Франции.

Как рассказал ТАСС мэр города Жерар Колон, в этом году на 35 площадках установлены 65 световых инсталляций. Светомузыкальные шоу на фасадах соборов, музеев, театров и зданий госучреждений посвящены вопросам климатических изменений и использованию природных ресурсов, миграционным проблемам, промышленному развитию городов.

"В прошлом году за четыре дня наш праздник посетили около 1,8 млн человек. Сейчас мы рассчитываем на еще большее число гостей, несмотря на начавшуюся 5 декабря по всей стране забастовку", - сказал градоначальник.

В фестивале принимают участие как профессиональные, так и начинающие художники из Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Китая, Японии и других стран. Мэр Лиона сообщил, что "в этом году в создании "Праздника света" были задействованы также более 100 школьников и студентов". "Мы считаем, что это не просто шоу, это и хорошая возможность специалистам из разных стран обменяться знаниями о новых технологиях, поделиться своим опытом с подрастающим поколением", - подчеркнул Колон.

При усиленных мерах безопасности

В этом году местные власти приняли особые меры безопасности после нападения на прохожих в пригороде Лиона в августе и взрыва на пешеходной улице города в мае. Как сообщил префект региона Овернь - Рона - Альпы Паскаль Майос, уровень террористической угрозы остается высоким. В связи с этим руководство города приняло решение расширить периметр безопасности, в котором действуют максимально строгие правила. Кроме этого, в мэрии Лиона не исключают акций протеста "желтых жилетов", которые проходят каждую субботу.

Всего для поддержания порядка на улицах города мобилизовано 1200 полицейских, жандармов и пожарных. В операции по обеспечению безопасности задействованы также военные, участвующие в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"), представители спецподразделения французской полиции по борьбе с терроризмом (RAID) и бригады розыска и быстрого реагирования (BRI), а также команда саперов. Патрулирование сектора осуществляется также с воздуха с помощью вертолета.

Кроме того, почти в четырех десятках точек, расположенных в разных частях города, дежурят 470 агентов охранных фирм, которые достматривают сумки и помогают оптмимизировать потоки посетителей. На время проведения фестиваля, как сообщили в префектуре региона, был издан указ, запрещающий полет беспилотных летательных средств над Лионом.

Подводный мир и воздушные сады

В юбилейный для фестиваля год организаторы подготовили особую программу, отличающуюся своим разнообразием. Одно из главных действий развернулось в самом центре города - на площади Терро. Здесь грандиозное представление на фасадах городской ратуши и Музея изобразительных искусств Лиона посвящено изучению свойств света человеком и появлению электричества.

Еще одним местом представления стала площадь Белькур. В этом пространстве художники воплотили свое видение подводного мира с его причудливыми растениями и гигантскими надувными китами, парящими в воздухе под музыку.

Жители и гости Лиона также могут прогуляться по фантастическим воздушным садам, сотканным из огней и лучей света, потанцевать под аккомпанемент уличных музыкантов, одетых в костюмы со светодиодами, а также полюбоваться знаменитой базиликой Нотр-дам-де-Фурвьер, расположенной на холме и подсвечивающейся разноцветными огнями. Здесь же, как и в предыдущие годы, установлена большая светящаяся надпись "Спасибо, Мария" в память о чудесном спасении города от чумы, которое, согласно городскому преданию, обеспечила своим заступничеством Дева Мария.

В разговоре с корреспондентом ТАСС директор "Праздника света" Жан-Франсуа Зюравик отметил, что "фестиваль в Лионе за годы своего существования стал не просто одним из главных событий Франции, но и приобрел статус лидера в сфере уличной иллюминации и вдохновителя подобных мероприятий по всему миру". "Стать участником этого праздника для художников по свету - это своего рода знак высокой оценки их работы", - отметил он.

Зюравик рассказал, что около 90% инсталляций были созданы специально для "Праздника света". "Поэтому мы приглашаем гостей приехать и увидеть это зрелище своими глазами", - сказал он.

Лионские традиции

"Праздник света" в Лионе в современном формате проводится с 1999 года, вдохновив на аналогичные мероприятия многие мировые столицы, включая Москву. Однако сама традиция этого торжества имеет многовековую историю.

Согласно преданию, 8 декабря 1852 года произошло чудо. На тот день было назначено торжественное освящение статуи Девы Марии, созданной в память об избавлении города от чумы в 1643 году, однако начались сильные дожди и городу грозило затопление. Учитывая сложившееся положение, духовенство и городские власти приняли решение отложить торжества, однако в последний момент небо прояснилось, и жители с радостью начали выставлять в окнах горящие свечи, зажигать бенгальские огни и славить Богородицу. Горожане чтят память о чуде вот уже более полутора веков, неизменно зажигая в этот день огоньки.

В этом году "Праздник света" в Лионе завершится 8 декабря.