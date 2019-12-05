Жертв Холокоста вспомнили в Российском центре в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти жертв Холокоста прошел в четверг в Российском центре науки и культуры в Брюсселе, организованный при содействии посольства России и кинокомпании "Вианж Продакшн". Здесь состоялся премьерный в Бельгии показ документального фильма "Их звали травники (Школа палачей)" работы режиссеров Алексея Китайцева и Эллы Тухарели по сценарию Мари Рено, Ильнура Рафикова и Эдварда Старосельского.

Фильм повествует о созданном в 1941 году в польском местечке Травники по инициативе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера учебном лагере для подготовки тюремщиков для немецких лагерей смерти из числа попавших в немецкий плен в первые месяцы войны Германии против СССР советских военнослужащих, как правило, добровольно согласившихся сотрудничать с гитлеровцами.

"Те, кто выпускался из Травников, были серийными убийцами. Их работой были убийства десятков людей ежедневно", - говорит в фильме бывший федеральный прокурор Министерства юстиции США Джон Лофтус. "Выпускники" Травников , число которых оценивается в примерно 4 тысячи человек, несут ответственность за гибель сотен тысяч людей, за уничтожение гетто во Львове, в Люблине, Варшаве и других городах.

Когда скорое поражение Германии стало очевидным, они скрывались, некоторые под видом военнопленных примкнули к движениям сопротивления в европейских странах, а затем перебрались за океан. "Травников" после окончания войны разыскивали советские органы госбезопасности. Им удалось найти несколько сот человек. Многих обнаруженных за рубежом Запад не выдал по политическим мотивам. Тем не менее их поиск продолжается. Расследования ведутся, в частности, в Германии, США и Израиле. Их предают суду, несмотря на возраст.

"Они должны предстать перед судом. Подобные преступления не имеют срока давности", - заявил участвовавший в мероприятии профессор истории и директор института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, который также принимал участие в создании фильма. Он выступил на вечере с лекцией "Неопубликованные страницы Холокоста", ставшей своего рода сопровождением к фильму.

Последствия мировых войн

"Наш мир до сих пор полностью не оправился от ужасов двух мировых войн в XX веке. Мы в Брюсселе сейчас находимся совсем недалеко от Ипра, где в 1915 году немецкие войска впервые применили химическое оружие. Этот акт стал началом истории оружия массового уничтожения, которое продолжает угрожать всему нашему миру и сегодня", - напомнил Кузник.

В своей лекции ученый, в частности, разоблачил западные мифы о Второй Мировой войне, включая пропагандистские тезисы, что войну в Европе выиграли США и что Вторая Мировая война была завершена благодаря атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки.

"Американские студенты сегодня верят в это. Они считают, что русские потеряли в этой войне 100 тыс. человек вместо 20 млн. Они не понимают Вторую Мировую войну, они не понимают холодную войну, они не понимают, что происходит сегодня на Украине", - с горечью рассказал американский профессор.