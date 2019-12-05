Массовое шествие в защиту образования на русском языке прошло в Риге

РИГА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Шествие и митинг в защиту образования на русском языке провели в Риге Штаб защиты русских школ совместно с Русским союзом Латвии. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции "Марш света против тьмы!" собрались вечером в четверг у здания Министерства образования и науки Латвии, которое ранее стало инициатором перевода школьного образования на латышский язык обучения. Как рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов акции, сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) и евродепутат Мирослав Митрофанов, Министерство образования Латвии можно назвать "министерством тьмы", поскольку "вместо того, чтобы сеять доброе, вечное, оно сеет тьму". Чтобы "разогнать эту тьму", собравшиеся принесли фонарики, либо просто включили экраны своих мобильных телефонов.

"Мы сегодня идем через Старую Ригу для того, чтобы своими фонарями рассеять эту тьму, чтобы наша колонна была видна издалека", - заявил Митрофанов.

Шествие через Старую Ригу

От здания Министерства образования колонна, скандируя по-русски и латышски "Руки прочь от русских школ" и "Нашим детям - наши школы!", прошла по узким улицам Старой Риги до здания Сейма (парламента), который ранее утвердил спорную школьную реформу. Отсюда митингующие, в руках которых были плакаты "Латвия - моя страна! Русский - мой язык!", "Детей не сдадим!", "Русские школы - наш выбор!" и другие, прошествовали через недавно открывшийся новогодний базар на Домской площади, а затем мимо знаменитых часов "Лайма" вышли на площадь Свободы. Здесь собравшиеся исполнили гимн Штаба защиты русских школ.

В общей сложности, по словам евродепутата, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.

"Мы хотим сказать властям, что те, кто надеялся, что мы остановимся, ошибаются, - добавил Митрофанов в беседе с корреспондентом ТАСС. - Теперь это навсегда. Наши протесты продолжатся, пока не будет компромисса с властями по вопросу образования на языках нацменьшинств".

В ходе акции также прошел сбор подписей под петицией в Европарламент с призывом повлиять на власти Латвии в вопросе образования на русском языке.

"Мы хотим собрать несколько тысяч подписей, в течение ближайшего полугодия будет рассмотрение петиции в Европарламенте, - сказал Митрофанов. - Но чтобы защитить наши интересы, за этой петицией виртуально должно стоять несколько тысяч человек".

Школьная реформа в Латвии

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей".

Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021-го.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, ранее оспорила в Конституционном суде законность этой реформы. Истцы считают, что принятые властями страны поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики.

Однако КС признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей основному закону республики.