В Хельсинки просители убежища строят в знак протеста палаточный лагерь

ХЕЛЬСИНКИ, 6 декабря. /ТАСС/. Просители убежища в Финляндии начали в четверг строить палаточный лагерь в финской столице. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Лагерь расположился у здания финской миграционной службы в крупном столичном районе Пасила. Участники акции установили палатки, заявляя, что планируют оставаться там в течение многих дней. Точных сроков окончания протеста нет.

Протестующие требуют от миграционных властей Финляндии признать, что Ирак не является безопасным для возвращения туда людей. По их словам, ситуация с безопасностью там только ухудшается. Кроме того, собравшиеся требуют ускоренного рассмотрения заявлений на убежище и исправления неправильных решений.

В 2017 году подобный лагерь беженцев несколько месяцев находился в самом центре Хельсинки - на площади у главного железнодорожного вокзала, - пока не был ликвидирован полицией.

В ноябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Финляндия нарушила Европейскую конвенцию о защите прав человека, отказав в убежище беженцу из Ирака, который вернулся на родину и вскоре после этого был убит. Суд обязал власти Финляндии выплатить истцу €20 тыс. компенсации и €4,5 тыс. за судебные издержки.

Просители убежища в Финляндии

В 2015 году во время большого притока мигрантов в Европу в Финляндию приехало более 30 тыс. человек - в несколько раз больше, чем обычно. В основном это были граждане Ирака.

В последующие годы число просителей убежища снижалось. Тенденция сохранилась и в 2018 году. Тогда на убежище было подано 4,5 тыс. заявок, из них 2,4 тыс. - это заявления, поданные впервые, остальные 2,1 тыс. - повторно. В 2017 году новых заявок насчитывалось 3,2 тыс., в 2016 году - 4,8 тыс. В нынешнем году страна ожидает порядка 3 тыс. просителей убежища.