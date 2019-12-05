{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Миграционный кризис в Европе

В Хельсинки просители убежища строят в знак протеста палаточный лагерь

Они требуют от миграционных властей Финляндии признать, что Ирак не является безопасным для возвращения туда людей

ХЕЛЬСИНКИ, 6 декабря. /ТАСС/. Просители убежища в Финляндии начали в четверг строить палаточный лагерь в финской столице. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Лагерь расположился у здания финской миграционной службы в крупном столичном районе Пасила. Участники акции установили палатки, заявляя, что планируют оставаться там в течение многих дней. Точных сроков окончания протеста нет.

Протестующие требуют от миграционных властей Финляндии признать, что Ирак не является безопасным для возвращения туда людей. По их словам, ситуация с безопасностью там только ухудшается. Кроме того, собравшиеся требуют ускоренного рассмотрения заявлений на убежище и исправления неправильных решений.

В 2017 году подобный лагерь беженцев несколько месяцев находился в самом центре Хельсинки - на площади у главного железнодорожного вокзала, - пока не был ликвидирован полицией.

В ноябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Финляндия нарушила Европейскую конвенцию о защите прав человека, отказав в убежище беженцу из Ирака, который вернулся на родину и вскоре после этого был убит. Суд обязал власти Финляндии выплатить истцу €20 тыс. компенсации и €4,5 тыс. за судебные издержки.

Просители убежища в Финляндии

В 2015 году во время большого притока мигрантов в Европу в Финляндию приехало более 30 тыс. человек - в несколько раз больше, чем обычно. В основном это были граждане Ирака.

В последующие годы число просителей убежища снижалось. Тенденция сохранилась и в 2018 году. Тогда на убежище было подано 4,5 тыс. заявок, из них 2,4 тыс. - это заявления, поданные впервые, остальные 2,1 тыс. - повторно. В 2017 году новых заявок насчитывалось 3,2 тыс., в 2016 году - 4,8 тыс. В нынешнем году страна ожидает порядка 3 тыс. просителей убежища.

Теги
ИракФинляндияПроблема нелегальной миграции в Европе
Реклама на ТАСС
В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет
При этом в Минздраве отметили, что процент инфекционных и паразитарных болезней снизился на 30% с 2000 года, что связано с развитием вакцинации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС