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Президент США зажег огни на главной рождественской елке страны

На торжественной церемонии вместе с президентом по традиции присутствовала первая леди страны Меланья Трамп
' Youtube/The White House'

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп зажег в четверг огни на рождественской елке, установленной перед Белым домом на большой лужайке, именуемой Эллипсом.

На торжественной церемонии вместе с президентом по традиции присутствовала первая леди страны Меланья Трамп, а также представители администрации и несколько конгрессменов. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

"Меланья и я хотим пожелать вам очень счастливого Рождества", - сказал Трамп, после чего президент начал обратный отсчет: "Пять, четыре, три два, один". Когда он закончил, первая леди нажала на кнопку, а на рождественской елке зажглись праздничные огни.

Традиция зажигать огни на рождественской елке у Белого дома была заведена еще в 1923 году 30-м президентом США Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу не нарушалась.

Днем ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) по традиции зажгла гирлянду на елке, установленной на Западной лужайке Капитолия.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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