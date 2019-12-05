Президент США зажег огни на главной рождественской елке страны

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп зажег в четверг огни на рождественской елке, установленной перед Белым домом на большой лужайке, именуемой Эллипсом.

На торжественной церемонии вместе с президентом по традиции присутствовала первая леди страны Меланья Трамп, а также представители администрации и несколько конгрессменов. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

"Меланья и я хотим пожелать вам очень счастливого Рождества", - сказал Трамп, после чего президент начал обратный отсчет: "Пять, четыре, три два, один". Когда он закончил, первая леди нажала на кнопку, а на рождественской елке зажглись праздничные огни.

Традиция зажигать огни на рождественской елке у Белого дома была заведена еще в 1923 году 30-м президентом США Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу не нарушалась.

Днем ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) по традиции зажгла гирлянду на елке, установленной на Западной лужайке Капитолия.