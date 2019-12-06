Генерал-губернатор Канады пообещала запретить продажу штурмовых винтовок в стране

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Канадское правительство примет все необходимые меры по борьбе с распространением огнестрельного, в том числе и штурмового оружия на территории страны. Об этом в четверг заявила генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, выступая на открытии 43-й сессии национального парламента.

"Настало время проявить мужество и усилить контроль над оружием, - сказала она. - Правительство будет пресекать преступления с применением оружия, запретит продажу штурмовых винтовок и предпримет шаги для введения программы по выкупу оружия у населения".

По ее словам, федеральные власти также позволят муниципалитетам запрещать на своих территориях владение пистолетами и будет помогать городам бороться с уличным насилием. Пейетт считает, что население Канады уже устало читать новости о насилии с применением огнестрельного оружия, поэтому власти обязаны действовать.

Генерал-губернатор не уточнила, когда необходимые законы могут быть приняты.

В июле 2018 года большой резонанс в Канаде вызвал случай расстрела людей на одной из оживленных улиц Торонто. Тогда 29-летний Файсал Хуссейн открыл стрельбу по отдыхающим в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. В результате погибли 10-летняя девочка и 18-летняя женщина, еще 13 человек пострадали.

Либеральная партия Трюдо одержала победу на парламентских выборах 21 октября. В четверг состоялось первое заседание парламента Канады в новом составе.