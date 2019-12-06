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Британская полиция ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб российский бизнесмен

Дмитрий Обретецкий в результате аварии получил серьезные травмы и впоследствии умер в больнице

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция английского графства Суррей обратилась за информацией к свидетелям ДТП, в результате которого получил тяжелые травмы и впоследствии умер в больнице российский предприниматель Дмитрий Обретецкий. Соответствующее заявление полицейского управления графства было распространено в четверг вечером.

"ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, произошло на улице Уоррен-лейн [в городе Оксшотт] около 16:45 (19:45 мск) в понедельник, 25 ноября, когда 49-летний Дмитрий, проживающий в Оксшотте, выгуливал собаку. Он был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался через несколько дней (30 ноября). Расследование обстоятельств ДТП продолжается. Мы обращаемся ко всем, у кого есть записи видеорегистраторов или информация, которая может помочь расследованию, связаться с отделом серьезных ДТП", - говорится в документе.

Волгоградский предприниматель Дмитрий Обретецкий был собственником группы компаний "Магнат", являющейся официальным дистрибьютором американской Proctor & Gamble.

Полиция Суррея опубликовала обращение членов семьи Обретецкого, также попросивших свидетелей произошедшего связаться с полицией.

"Мы хотели бы попросить людей не строить догадки по поводу обстоятельств происшествия, поскольку это может отразиться на ходе расследования, и причиняет нам лишнюю боль и волнения в это тяжелое для нас время. Мы также просим уважать наше право на личную жизнь в момент, когда мы пытается справиться с горем после этого ужасающего происшествия и потери нашего отца и лучшего друга", - говорится в обращении детей погибшего.

Ранее в британских таблоидах появилась информация о "загадочной гибели русского миллиардера" и предположения по поводу того, что ДТП не было простой случайностью.

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