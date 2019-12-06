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У берегов Камчатки объявили штормове предупреждение

Во время шторма волна может опрокинуть судно, отмечают специалисты

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Камчатском крае из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение в акваториях Берингова моря и Тихого океана, омывающих полуостров. Явление представляет угрозу для судов и их экипажей. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 7 декабря 2019 года в акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидается опасное волнение. Явление сохранится до середины дня 8 декабря", - говорится в сообщении.

Экипажам судов в штормовых районах рекомендовано укрыться от непогоды в безопасных местах. Руководителям судоходных компаний - принять меры повышенной предосторожности.

Как отмечают специалисты, во время шторма волна, ударив в борт, может опрокинуть судно. Уточняется, что для населенных пунктов, расположенных на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.

Теги
РоссияКамчатский край
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