{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хабаровский суд оштрафовал военнослужащего, оставившего муляж бомбы у столовой батальона

Его обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил штраф призывнику, который установил муляж бомбы у столовой батальона. Об этом сообщил журналистам информационно-аналитический отдел УФСБ России по Восточному военному округу (ВВО) в пятницу.

"Военнослужащему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Хабаровским гарнизонным военным судом рядовой Чернов А. С. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к штрафу в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В сентябре этого года военнослужащий по призыву мостовой роты 76-го отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО рядовой Чернов соорудил муляж бомбы. Он взял картонную коробку и написал на ней "бомба". Муляж он оставил возле столовой батальона. В результате нарушилось нормальное функционирование объекта Минобороны России и правоохранительных органов.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Суд окончательно отказал бывшему нацисту в восстановлении гражданства Канады
Теперь 95-летнего Гельмута Оберландера ожидает депортация
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС