Хабаровский суд оштрафовал военнослужащего, оставившего муляж бомбы у столовой батальона

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил штраф призывнику, который установил муляж бомбы у столовой батальона. Об этом сообщил журналистам информационно-аналитический отдел УФСБ России по Восточному военному округу (ВВО) в пятницу.

"Военнослужащему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Хабаровским гарнизонным военным судом рядовой Чернов А. С. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к штрафу в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В сентябре этого года военнослужащий по призыву мостовой роты 76-го отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО рядовой Чернов соорудил муляж бомбы. Он взял картонную коробку и написал на ней "бомба". Муляж он оставил возле столовой батальона. В результате нарушилось нормальное функционирование объекта Минобороны России и правоохранительных органов.