Суд окончательно отказал бывшему нацисту в восстановлении гражданства Канады

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Канады отклонил апелляционную жалобу о возвращении гражданства страны бывшему пособнику нацистов, 95-летнему Гельмуту Оберландеру. Об этом в четверг сообщил телеканал СTV.

Тем самым суд поставил точку в рассмотрении дела этого человека, которое длилось с 1995 года. Оберландер прошел все судебные инстанции, и решение Верховного суда стало окончательным. По традиции, Верховный суд не комментирует свои решения об отклонении апелляций.

Как сообщил адвокат Оберландера Рональд Пултон, следующим шагом властей Канады должен быть выпуск документа о депортации и организации соответствующей процедуры. При этом юрист отметил, что его клиент в свои 95 лет уже потерял зрение и слух. С 2017 году он лишен канадского гражданства и в случае получения документа о депортации просто не знает, куда ему ехать. Родные Оберландера не согласны с решением Верховного суда и считают его ошибочным, но обжаловать его они уже не могут.

В 1995 году канадская полиция начала расследование о причастности Оберландера к преступлениям нацистов. В 2000 году канадский федеральный суд постановил, что этот уроженец Украины в 1952 году при подаче документов на иммиграцию в Канаду скрыл факт того, что входил в состав группы "Айнзатцкоммандо-10А", занимавшейся карательными акциями на территории СССР. Суд тогда отметил, что, только скрыв этот эпизод своей биографии, Оберландер смог в 1954 году получить вид на жительство в Канаде, а в 1960 году - и канадский паспорт.

Сам Оберландер утверждает, что в 17 лет его принудили поступить на службу к нацистам, и что он никогда не разделял их взгляды. В ходе следствия было установлено, что он служил переводчиком, но не участвовал в убийствах людей.

В 2017 году после многолетних судебных разбирательств он был лишен гражданства Канады, но до последнего времени оспаривал это решение властей в апелляционных судах.