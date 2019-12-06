{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд окончательно отказал бывшему нацисту в восстановлении гражданства Канады

Теперь 95-летнего Гельмута Оберландера ожидает депортация

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Канады отклонил апелляционную жалобу о возвращении гражданства страны бывшему пособнику нацистов, 95-летнему Гельмуту Оберландеру. Об этом в четверг сообщил телеканал СTV.

Тем самым суд поставил точку в рассмотрении дела этого человека, которое длилось с 1995 года. Оберландер прошел все судебные инстанции, и решение Верховного суда стало окончательным. По традиции, Верховный суд не комментирует свои решения об отклонении апелляций.

Как сообщил адвокат Оберландера Рональд Пултон, следующим шагом властей Канады должен быть выпуск документа о депортации и организации соответствующей процедуры. При этом юрист отметил, что его клиент в свои 95 лет уже потерял зрение и слух. С 2017 году он лишен канадского гражданства и в случае получения документа о депортации просто не знает, куда ему ехать. Родные Оберландера не согласны с решением Верховного суда и считают его ошибочным, но обжаловать его они уже не могут.

В 1995 году канадская полиция начала расследование о причастности Оберландера к преступлениям нацистов. В 2000 году канадский федеральный суд постановил, что этот уроженец Украины в 1952 году при подаче документов на иммиграцию в Канаду скрыл факт того, что входил в состав группы "Айнзатцкоммандо-10А", занимавшейся карательными акциями на территории СССР. Суд тогда отметил, что, только скрыв этот эпизод своей биографии, Оберландер смог в 1954 году получить вид на жительство в Канаде, а в 1960 году - и канадский паспорт.

Сам Оберландер утверждает, что в 17 лет его принудили поступить на службу к нацистам, и что он никогда не разделял их взгляды. В ходе следствия было установлено, что он служил переводчиком, но не участвовал в убийствах людей.

В 2017 году после многолетних судебных разбирательств он был лишен гражданства Канады, но до последнего времени оспаривал это решение властей в апелляционных судах.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
Камчатские осужденные займутся производством модульных приютов для бездомных животных
С администрацией Тигильского района Управление ФСИН по региону заключило контракты на два пилотных модуля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС