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Южная Корея выделит $5 млн на гуманитарные проекты ВОЗ в КНДР

Отмечается, что это первый раз за последние пять лет, когда Сеул выделяет средства для КНДР по каналам Всемирной организации здравоохранения

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Республика Корея передаст Всемирной организации здравоохранения ООН $5 млн на осуществление гуманитарных проектов в КНДР. Как сообщило в пятницу южнокорейское министерство объединения, это первый раз за последние пять лет, когда Сеул выделяет средства для КНДР по каналам ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения выразила желание возобновить проект медицинской поддержки женщин и детей, приостановленный в 2014 году, - отмечается в сообщении. - Правительство [Южной Кореи] приняло решение сделать пожертвование, поскольку этот проект поможет сократить смертность среди младенцев и матерей".

До 2014 года Сеул регулярно выделял средства по линии ВОЗ для ее проектов в Северной Корее, однако затем перестал это делать из-за резкого охлаждения отношений с Пхеньяном. Администрация пришедшего к власти в 2017 году Мун Чжэ Ина заявляет, что гуманитарные проекты не должны зависеть от политики. В июне этого года Республика Корея пожертвовала $8 млн Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) на их проекты в КНДР.

По данным ЮНИСЕФ на 2017 год, смертность новорожденных в Северной Корее составляет 9 на 1 тыс., причем 44% из них умирает в течение недели после появления на свет.

Теги
КНДРРеспублика Корея
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