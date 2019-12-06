Сдачу нескольких объектов плана развития Комсомольска-на-Амуре перенесли на 2021-2022 годы

ТАСС, 6 декабря. Сроки ввода в эксплуатацию нескольких объектов, которые строятся по долгосрочному плану социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, перенесли на 2021-2022 годы из-за ошибок при проектировании и подтопления стройплощадок во время паводка этого года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края Александр Селеменев.

"Основные проблемные вопросы реализации объектов капитального строительства плана - это ошибки проектирования в утвержденной проектной документации, низкая квалификация проектировщиков и организаций, выполняющих строительно-монтажные работы. Также из-за повышения уровня воды в реке Амур выше критических отметок объекты подверглись подтоплению. В результате всего этого сдвинулись сроки проведения работ", - сказал Селеменев.

Комсомольск-на-Амуре летом и осенью этого года наиболее сильно пострадал от паводка в Хабаровском крае. Из-за высокой воды в Амуре, подъема грунтовых вод, разлива малых рек и скопления осадков были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов. Под воду ушли приусадебные участки, дороги, дворы, затопило подвалы школ и больниц, подмыло участки дамб, территорию зооцентра. Амур у города в сентябре поднялся до 829 см при опасной отметке в 650 см.

Селеменев сообщил агентству, что из-за ошибок в проектно-сметной документации и необходимости перепроектирования и повторного прохождения госэкспертизы строительство детского больничного комплекса завершится в 2022 году. Из-за нехватки кадров и техники, ошибок в сметах и сложной паводковой обстановки не завершена в срок реконструкция улично-дорожной сети города, объектов водоснабжения, инфраструктуры туркластера "Комсомольский", на 2021 год перенесено завершение строительства межрайонного онкологического диспансера. Скорректированы и сроки строительства дамб в Комсомольске-на-Амуре. По ним необходимо дорабатывать проектные решения и уточнять стоимость оставшихся работ.

"При всех трудностях реализация плана - безусловный приоритет в работе. Правительством Хабаровского края принимаются меры по обеспечению объектов капитального строительства финансированием, по решению проблемных вопросов с федеральными органами исполнительной власти", - сказал Селеменев. Так, регион работал с Минздравом РФ по детскому больничному комплексу, который был спроектирован на почти вдвое меньшую сумму, чем это необходимо. В результате стоимость комплекса, который возводится в основном на федеральные деньги, увеличилась до 5,3 млрд рублей, сообщали в краевом министерстве здравоохранения в ноябре. Готовность этого комплекса - более 46%.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в октябре в числе проблемных объектов из плана развития города, вызывающих опасения по срокам, называл детский больничный комплекс, онкоцентр, Комсомольское шоссе и набережную. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также указывал на отставания в сроках реализации плана, он сообщал, что это может грозить отменой финансирования.

Что сделано

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года был утвержден по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году. В плане предусматривается реализация 34 мероприятий, создание 30 объектов инфраструктуры на 41 млрд рублей.

За прошедшие годы, как рассказал Селеменев, реализована примерно половина направленных на развитие города мероприятий, был реконструирован драматический театр, построена первая на Дальнем Востоке инженерная школа, введены две подстанции и распределительный газопровод. С 2016 года на это было направлено 11,3 млрд рублей, 6,7 млрд рублей из них - из федерального бюджета.

Сейчас, помимо строительства больничного комплекса, онкодиспансера, дамб, реконструкции улиц и набережной, развернуты работы по созданию центра сложнокоординационных видов спорта, центра игровых видов спорта и единоборств. В декабре будет сдана станция скорой медицинской помощи.

"Долгосрочный план - это первый опыт комплексного подхода к развитию города на Дальнем Востоке. В настоящее время план дорабатывается с учетом мнения жителей Комсомольска-на-Амуре", - сказал Селеменев.