Синоптики считают, что осаждающие чукотское село медведи смогут уйти к концу декабря

ТАСС, 6 декабря. Группа белых медведей, которая задержалась на мысе Кожевникова возле села Рыркайпий, сможет разойтись только к концу декабря, когда синоптики ожидают установления прочного льда. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Чукотском гидрометцентре.

"В этом году установление льда в акваториях Чукотки происходит очень поздно, в среднем на две недели позже обычного. Если говорить о селе Рыркайпий, то в том районе прочный лед установится, по сегодняшним данным, только к концу декабря", - рассказал представитель гидрометцентра.

Чтобы не допустить конфликтов между животными и людьми, в населенном пункте активизировал работу медвежий патруль Всемирного фонда дикой природы (WWF), которому помогает администрация села, а также другие местные жители - добровольцы. Сейчас медведи питаются тушами моржей, которые остались там с осени. Но моржи ушли с мыса Кожевникова еще в ноябре, и, как полагают в фонде, с пропитанием хищников могут возникнуть сложности. Как пояснил ТАСС член российско-американской группы по сохранению популяции белых медведей на Чукотке Анатолий Кочнев, медведи приблизились к селу, потому что хотят найти пищу.

"Какое-то количество самых осторожных медведей постоянно уходит, другие наоборот приходят, сейчас их количество на мысе Кожевникова - около 60 особей. Медвежьему патрулю, который пытается отгонять медведей от поселка, приходится нелегко. Администрации надо задуматься о помощи им, особенно с закупкой технических средств отпугивания. Они должны быть разнообразными, так как медведи рано или поздно привыкают к одинаковым фальшфейерам", - рассказал эксперт.

Как сообщил ТАСС заместитель начальника управления охраны животного мира Чукотского АО Егор Верещагин, власти региона пока не рассматривают возможность эвакуации поселка Рыркайпий.

"Речи об эвакуации пока нет, ни на одном совещании по этой проблеме такой вопрос не поднимается. Ситуация для нас, конечно, неприятная, но обычная, она происходит каждый год. Рядом находится лежбище моржей, где пока остались моржовые туши, которыми питаются медведи. Поэтому в село они пока не заходят", - рассказал Верещагин.

Ситуация в поселке

Поселок Рыркайпий находится в Иультинском районе Чукотского АО вблизи побережья Северного Ледовитого океана, неподалеку от острова Врангеля, который считается колыбелью белых медведей. С чукотского языка название села переводится как "лежбище моржей". В настоящий момент в нем проживает более 500 человек.

По словам старшего научного сотрудника Института биологических проблем Севера ДВО РАН, члена международной рабочей группы по белым медведям Анатолия Кочнева, психологическая обстановка в селе сейчас сложная. Многие жители переживают, так как их дети ходят в школу в условиях постоянной опасности из-за близости хищников. По его словам, в пяти километрах от Рыркайпия есть поселок Шмидт, куда можно было бы временно эвакуировать людей.

Последний летальный случай, связанный с нападением медведя на человека у Рыркайпия, был зафиксирован в 2011 году.

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