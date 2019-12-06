Суд на Сахалине рассмотрит иск экологов к СТК "Горный воздух" по защите редких растений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд 20 января 2020 года проведет предварительное заседание по иску общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" к спортивно-туристическому комплексу (СТК) "Горный воздух", в котором экологи требуют принять меры по защите краснокнижных растений при строительстве горнолыжных трасс и подъемников, сообщил в пятницу ТАСС председатель организации-истца Дмитрий Лисицын.

"Эковахта Сахалина" обратилась в суд с иском против уничтожения десятков тысяч краснокнижных растений под развитие горнолыжного комплекса "Горный воздух" на юге Сахалина. Экологи просят суд запретить дальнейшее строительство горнолыжных трасс и подъемников на горе Острая", - сообщил Лисицын.

Территория горнолыжного курорта охватывает несколько гор, одной из которых станет гора Острая. Она входит в Майорский горный массив, также включающий горы Майорская, Стахановская и Медика. Территория массива является одним из популярных мест на Сахалине для туризма и сбора дикоросов. По информации Лисицына, на склонах горы Острая, в месте, где спроектированы горнолыжные трассы и канатные дороги, произрастают более 55 тыс. экземпляров краснокнижных растений. Шесть видов из них включены в Красную книгу России, еще три вида - в Красную книгу Сахалинской области.

В СТК "Горный воздух" не смогли оперативно прокомментировать ТАСС информацию о судебном иске и претензиях экологов.

Курорт "Горный воздух" в 2016 году стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В следующем году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте "Горного воздуха" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.