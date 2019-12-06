Полиция Таиланда спасла четырех российских туристов, пропавших в районе острова Чанг

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Таиландская полиция спасла в четверг четверых российских туристов, которые накануне этого пропали без вести. Как сообщил начальник иммиграционной полиции Сомпонг Чингдуанг, все они были спасены после того, как их обнаружили на каяках в районе острова Чанг в провинции Трат.

"В среду сотрудникам полицейского участка Трата сообщили, что четыре российских туриста, которые взяли два каяка и направились с острова Чанг на Кхум, так и не вернулись обратно, - приводит в пятницу слова Чингдуанга газета The Nation. - Туристы связались со своими друзьями в России и попросили их сообщить таиландским властям, чтобы они послали на помощь, однако в тот момент невозможно было ничего сделать из-за сильного ветра и высоких волн".

Позже местные рыбаки обнаружили двух туристов на каяке и спасли их, но два других россиянина все еще числились пропавшими без вести.

По словам стража порядка, "5 декабря иммиграционная полиция задействовала вертолет для облета района и, наконец, нашла в воде двух других туристов из РФ на втором каяке". По его словам, четверо россиян - трое мужчин и женщина в возрасте от 44 до 32 лет - были истощены из-за недостатка пищи и воды. Спасенных туристов доставили в порт Бангбао в районе острова Чанг, где команда врачей и полиция ожидала их прибытия для оказания помощи.