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На Ставрополье в 2020 году проведут более 400 событийных мероприятий

По словам министра туризма и оздоровительных курортов региона Александра Трухачева, на следующий год в краевом бюджете заложено порядка 100 млн рублей на их финансирование

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более 400 событийных мероприятий, часть из которых войдет в "Национальный календарь событий" Ростуризма, запланированы в Ставропольском крае на 2020 год. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Трухачев.

"Всего в 2020 году запланировано порядка 400 событий, которые уже собраны в один большой каталог. Мы выберем из них топовые по охвату и проявленному интересу со стороны населения и сформируем предложения в Ростуризм для того, чтобы они нас включили в событийно-туристское полотно России", - сказал Трухачев.

По его словам, на следующий год в краевом бюджете заложено порядка 100 млн рублей на финансирование событийных мероприятий, помимо этих денег, планируется привлекать спонсорскую помощь.

"Уже сейчас мы можем говорить о том, что проведение крупных событийных мероприятий способствует росту турпотока на Ставрополье. Так, например, за январь-октябрь 2019 года общий туристский поток составил 1 млн 275 тыс. человек, что на 8,1% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В связи с этим такая практика будет продолжена", - добавил министр.

Он отметил, что, в частности, в следующем году на Ставрополье пройдут большой многодневный международный музыкальный фестиваль на открытой площадке, чемпионат пиротехнического искусства, форум по развитию туризма и санаторного дела "Кавказская здравница", международный чемпионат по воздухоплавательному спорту "Жемчужина Кавказа", который планируется провести сразу в четырех городах-курортах, очередной гастрономический фестиваль "О, да! Еда! ".

В 2019 году на Ставрополье прошло более 250 событийных мероприятий.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7268691.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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