Эксперты ВОЗ оценили масштабы заболеваемости корью в мире

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом заболеваемости корью в мире. Как отмечается в докладе ВОЗ, опубликованном в четверг в Женеве, в 2018 году от кори умерли более 140 тыс. человек, что почти на 20 тыс. больше, чем годом ранее.

В 2018 году ВОЗ получила от своих стран-членов сведения, согласно которым в течение года было зарегистрировано 353 236 случаев кори, однако в организации уверены, что реальные масштабы распространения этого заболевания многократно превосходят официальную статистику. По оценкам ВОЗ, в прошлом году в мире корью заболели примерно 9 млн 769 тыс. 400 человек, а умерли 142,3 тыс. По сравнению с 2000 годом, число заболевших уменьшилось более чем в три раза, а умерших - почти в четыре раза, однако по сравнению с 2017-м число заболевших выросло более чем на 2 млн человек, а умерших - почти на 20 тыс.

В США зафиксированы самые высокие показатели заболеваемости за последнюю четверть века, четыре европейские страны - Албания, Великобритания, Греция и Чехия утратили в 2018 году статус государств, в которых отсутствует корь. Наибольшее распространение корь получила в Демократической Республике Конго, Либерии, Сомали, на Украине и Мадагаскаре. "На эти пять стран приходится почти половина всех случаев кори в мире", - констатирует ВОЗ.

По оценкам экспертов, больше всего случаев со смертельным исходом было в прошлом году зафиксировано в Африке - 52,6 тыс., в Восточном Средиземноморье умерло 49 тыс. человек, в Юго-Восточной Азии - 39,1 тыс., в Западной части Тихого океана - 1,3 тыс., в Европе - 0,2 тыс. Самое большое число заболевших зафиксировано в Юго-Восточной Азии - 3 млн 803 тыс. 800 человек.

Большинство умерших в мире составляют дети в возрасте до пяти лет. Как подчеркивает ВОЗ, "младенцы и маленькие дети подвергаются самому серьезному риску заражения корью, с потенциальными осложнениями, включая пневмонию и энцефалит". "Уже сам факт, что сегодня дети умирают от таких болезней, как корь, которые можно предотвратить при помощи вакцинации, вызывает возмущение и свидетельствует о коллективном провале в вопросе защиты наиболее уязвимых детей в мире", - заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество инвестировать средства "в иммунизацию и в качественное здравоохранение".

Стагнация вакцинации

ВОЗ напоминает, что хотя корь можно предотвратить при помощи иммунизации, "уровень вакцинации в мире испытывает стагнацию уже почти в течение десятилетия". По оценке ВОЗ и Детского фонда ООН, в 2018 году в мире 86% детей получили первую дозу вакцины от кори и менее 70% - вторую дозу, которую также рекомендовано принимать. Поэтому эксперты расценивают нынешний охват вакцинацией в мире как недостаточный для предотвращения вспышек кори. В ВОЗ считают, что для защиты от этой болезни в каждой стране уровень вакцинации двумя дозами должен составлять 95%. "Необходимо инвестировать в национальные качественные программы иммунизации, а также в систему наблюдения за болезнями, что позволит быстро выявлять корь и останавливать развитие болезни до того, как будут потеряны жизни", - считают в организации.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. Его основные симптомы на начальном этапе напоминают грипп: высокая температура, кашель, чиханье, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.