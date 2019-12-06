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Посол России в США вручил орден Дружбы американскому профессору Уильяму Брумфилду

Брумфилд является одним из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов в четверг вручил орден Дружбы известному исследователю и одному из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества, члену Академии художеств России и профессору Тулейнского университета (штат Луизиана) Уильяму Брумфилду.

Торжественная церемония состоялась на вечере, посвященном 20-летию Российского культурного центра в Вашингтоне, который прошел в посольстве РФ в США.

"Сегодня же для нас особая честь вручить Уильяму Брумфилду высокую государственную награду Российской Федерации - орден Дружбы, присужденный указом президента Российской Федерации от 26 октября 2019 года за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. Примите наши теплые поздравления!" - сказал глава российской дипмиссии.

В свою очередь сам Брумфилд в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что для него получение этой награды - большая честь. "Это большая, огромная честь. Тем более это [президент России] Владимир Путин подписал указ <...> Это знак признания моей работы, это очень приятно", - поделился Брумфилд.

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