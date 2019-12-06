Одного из пострадавших при обрушении моста в Оренбурге выписали из больницы

ОРЕНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Врачи выписали одного из пострадавших в результате частичного обрушения путепровода на улице Терешковой в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Одного выписали, второй будет находиться в больнице под наблюдением врачей до понедельника", - сказал собеседник агентства.

При обрушении виадука вечером 2 декабря пострадал 55-летний водитель легковушки и 32-летний водитель грузовика.

Первый получил ушибы грудной клетки, локтевого и коленного суставов, его состояние врачи изначально оценивали "ближе к удовлетворительному", поэтому приняли решение о выписке. У второго диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб лба и грудной клетки, травму левого локтевого сустава, он продолжает лечение в условиях стационара, уточнили в минздраве.