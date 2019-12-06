Более 5 тыс. спортсменов из 15 стран приняли участие в пляжном марафоне в китайском Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. любителей спорта из 15 стран и регионов мира приняли участие в VII Международном пляжном марафоне в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил портал " Наньхайван ".

Марафон состоялся 30 ноября в живописной пляжной зоне Цзяжихайтань.

Атлеты соревновались на двух основных дистанциях: полумарафон длиной 10,5 км и мини-марафон длиной 2,5 км.

Победителем в мужском забеге стал эфиопский бегун Эрик Ротоик Кибой, который преодолел дистанцию в 10,5 км за 37 мин. 36 сек. В тройку призеров также вошли спортсмен из Кении (40 мин. 2 сек.) и Китая (40 мин. 32 сек.).

Среди женщин лучшей стала Дейен Теганью Ашумар из Эфиопии, она пробежала 10,5 км за 42 мин. 13 сек. На втором месте также эфиопская спортсменка с результатом 42 мин. 35 сек. Замыкает тройку лидеров бегунья из Кении (44 мин. 32 сек.).

Организаторы марафона предоставили возможность всем желающим побороться за победу в необычных состязаниях "бег в бикини", "парный забег", "бег в свадебном платье", "бег в костюмах героев комиксов", а также в "семейном забеге". По словам организаторов, такие соревнования для любителей бега придали особый колорит пляжному марафону и позволили ему занять особое место среди других спортивных первенств в Китае.