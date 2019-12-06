{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 5 тыс. спортсменов из 15 стран приняли участие в пляжном марафоне в китайском Хайкоу

Организаторы предоставили возможность всем желающим побороться за победу в необычных состязаниях

ХАЙКОУ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. любителей спорта из 15 стран и регионов мира приняли участие в VII Международном пляжном марафоне в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил портал "Наньхайван".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Марафон состоялся 30 ноября в живописной пляжной зоне Цзяжихайтань.

Атлеты соревновались на двух основных дистанциях: полумарафон длиной 10,5 км и мини-марафон длиной 2,5 км.

Победителем в мужском забеге стал эфиопский бегун Эрик Ротоик Кибой, который преодолел дистанцию в 10,5 км за 37 мин. 36 сек. В тройку призеров также вошли спортсмен из Кении (40 мин. 2 сек.) и Китая (40 мин. 32 сек.).

Среди женщин лучшей стала Дейен Теганью Ашумар из Эфиопии, она пробежала 10,5 км за 42 мин. 13 сек. На втором месте также эфиопская спортсменка с результатом 42 мин. 35 сек. Замыкает тройку лидеров бегунья из Кении (44 мин. 32 сек.).

Организаторы марафона предоставили возможность всем желающим побороться за победу в необычных состязаниях "бег в бикини", "парный забег", "бег в свадебном платье", "бег в костюмах героев комиксов", а также в "семейном забеге". По словам организаторов, такие соревнования для любителей бега придали особый колорит пляжному марафону и позволили ему занять особое место среди других спортивных первенств в Китае.

Теги
ЭфиопияКенияКитайХайнань
Реклама на ТАСС
Медкарты в крупнейшей больнице Приморья заменяют браслетами со штрих-кодами
Для идентификации пациентов в больнице внедрили браслеты разных цветов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС