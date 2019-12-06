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Во всех медучреждениях Сахалина проведут проверку лекарств после инцидента с облбольницей

Ранее сообщалось, что в Сахалинской областной клинической больнице обнаружили просроченные лекарства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко после инцидента с областной больницей дал указание провести проверки во всех медицинских учреждениях региона. Об этом в пятницу глава региона сообщил во время выступления в прямом эфире программы "Острова. Главное", посвященном итогам года.

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Портал Sakhalin.info в среду со ссылкой на медсестер опубликовал материал об использовании в медучреждении просроченных медицинских препаратов, повторном использовании одноразовых расходных материалов и нарушениях условий труда. Сообщается, что младший медперсонал из-за этого испытывает давление со стороны родственников пациентов, которые жалуются на условия в больнице. После публикации информации островные власти, областная прокуратура и следственное управление СК РФ начали проверку, в ходе которой в учреждении нашли просроченные лекарства. В результате три человека отстранены от работы на время проверки.

"Нашли в ходе проверки лекарства на складе [больницы], которые были просроченными, также нашли просроченные лекарства в шкафу в отделении. Никакой спешки в этой ситуации нет, мы дали неделю, чтобы провели абсолютный контроль и проследить за движением этих лекарств от начала до конца: закупка, как они попадали на склад, списание на складах, как лекарство попадает к больным. Сейчас это проверяется не только в том отделении, где нашли лекарства, но и во всех отделениях [больницы]. Дал вчера указание, чтобы во всех медучреждениях провели аналогичную работу", - сообщил глава региона.

Ранее следователи изъяли в областной больнице медицинскую документацию, лекарственные препараты и компьютеры. В минздраве региона ТАСС уточняли, что жаловавшиеся медсестры по-прежнему работают в учреждении. Больница работает в штатном режиме.

Сахалинская областная клиническая больница - ведущее многопрофильное учреждение здравоохранения области, оказывает медпомощь жителям Сахалина и Курильских островов в плановом и экстренном режиме. Стационар больницы рассчитан на 748 человек.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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