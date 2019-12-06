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Новый год и Рождество - 2020

Эксперты подсчитали расходы россиян на елки и новогодний декор

В среднем жители крупных городов тратят на эти цели 4607 рублей, отмечается в исследовании
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян на главный символ Нового года и праздничный декор в первые дни декабря возрос на 760% относительно ноября, средний чек составил 4,6 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В стране стартовал бум покупок новогоднего декора. Очевидно, что покупка живых елок еще впереди - но те, кто предпочитает искусственный символ года, уже активизировались. По данным Ozon, с 29 ноября по 4 декабря продажи елок и новогодней атрибутики выросли на 760% относительно средненедельного показателя ноября. Скорее всего, основные расходы впереди, но многие начали делать покупки уже сейчас, распределяя расходы", - говорится в исследовании.

Хотя минимальная стоимость ели и наряда для нее составляет, по данным Ozon, 3425 рублей, россияне готовы тратить на их покупку на 34% больше. "Жители крупных городов России тратят в среднем 4607 рублей, чтобы купить и нарядить елку для встречи Нового года 2020. При этом, судя по ценам на интернет-площадках, подготовка может обойтись гораздо дешевле", - отмечается в исследовании.

Самой популярной "моделью" в первую неделю декабря стали искусственные ели высотой 180 см с пушистыми ветвями и шишками. В среднем жители крупных городов России тратят на такую елку 3 884 рубля - почти вдвое больше ее минимальной стоимости, которая составляет порядка 2 000 рублей.

Как отмечает Ozon, в каждый третий заказ с елкой покупатели добавляют набор елочных шаров из 10-12 штук, мишуру и оберточную бумагу с новогодней символикой для подарков. "Самый доступный набор новогодних елочных шаров стоит порядка 125 рублей за 12 штук. При этом онлайн-покупатели минимальным набором не ограничиваются - 30% клиентов тратят на шары не менее 500 рублей", - отмечают эксперты интернет-площадки. Наряду с шарами самые популярные игрушки в этом году - олень и голубка.

Еще один важный элемент декора елки - электрогирлянда. Наибольшей популярностью пользуются модели с 6-8 режимами свечения - в среднем на нее тратят 259 рублей, причем в каждый третий заказ добавляют по 2 гирлянды - возможно, не только на елку, но и для украшения интерьера. А минимальная стоимость гирлянды длиной 2 м - 175 рублей.

"На мишуре и дождике жители крупных городов России тоже не экономят - на нее тратят 232 рубля, в то время как самый доступный набор стоит 126 рублей. На макушку для елки онлайн-покупатели тратят в среднем 107 рублей, при этом цены начинаются от 50 рублей", - говорится в исследовании.

 

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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