Посольство РФ в Сингапуре оказывает помощь экипажу российского судна "Севастополь"

СИНГАПУР, 6 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Сингапуре поддерживает контакт с местными властями и оперативно оказывает содействие по всем поступившим обращениям членов экипажа российского судна "Севастополь", которое было задержано в местном порту. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Сергей Новосельцев.

"По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством", - отметил дипломат. "Находимся в тесном контакте с руководством компании "Гудзон" и сингапурскими властями с момента возникновения конфликтной ситуации", - добавил он.

Представитель посольства также сообщил, что "в связи с наложенным в рамках иска на судно "Севастополь" обременением судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурской службы судебных исполнителей через назначенного судом нового агента".

Новосельцев также рассказал, что судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля согласно рейсовому заданию и оставалось там по указанию судовладельца "Гудзон". За время его стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около 1 млн. долларов, которая своевременно не была погашена. Дипломат также указал, что "в этой связи компания Kingstate Maritime Agency (сингапурский агент судна - прим. ТАСС) подала иск с целью взыскания долга, после чего судно было арестовано судом до урегулирования данного вопроса".

"Судебное заседание назначено на 17 декабря", - сообщил представитель посольства.

Как рассказал в пятницу корреспонденту ТАСС заместитель директора "Гудзона" Валерий Улискин, компания не может сейчас выплатить такую сумму. По его словам, за время простоя команда "Севастополя" сменялась несколько раз, сейчас на борту находятся 12 российских моряков.