Врачи одной из самарских больниц заставили пациента самостоятельно снимать гипс

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов поручил разобраться в ситуации с пациентом региональной поликлиники, которому врачи предложили самому снимать гипс на ноге. Об этом министр написал в Twitter.

Инвалиду 5.12.19 в 15 поликлинике Фадеева 56а отказались снимать гипс Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами,это не входит в наши обязанности,это тяжелый гипс и ушли 2 часа ковырял Тошнит от нашей медицины Проведите пожалуйста проверку @D_Azaroff @SamMobilePriem @Khinshtein pic.twitter.com/0BB86tJ2PK

Один из пациентов сообщил в социальных сетях, что врачи отказались снимать ему гипс и дали ему специальные кусачки, предложив сделать это самому. "Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс и ушли. Два часа ковырял", - написал пациент.

В поликлинике пообещали разобраться с ситуацией, начата служебная проверка.