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Врачи одной из самарских больниц заставили пациента самостоятельно снимать гипс

По словам мужчины, медики заявили, что снятие гипса не входит в их обязанности и предоставили пациенту специальные кусачки, предложив сделать это самому

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов поручил разобраться в ситуации с пациентом региональной поликлиники, которому врачи предложили самому снимать гипс на ноге. Об этом министр написал в Twitter.

"Разберитесь и доложите", - написал министр, обращаясь к главному врачу самарской городской клинической поликлинике №15 Ирине Назаркиной.

Один из пациентов сообщил в социальных сетях, что врачи отказались снимать ему гипс и дали ему специальные кусачки, предложив сделать это самому. "Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс и ушли. Два часа ковырял", - написал пациент.

В поликлинике пообещали разобраться с ситуацией, начата служебная проверка.

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