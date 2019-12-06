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Туристов на Камчатке просят не посещать Авачинский вулкан из-за возможного извержения

Извержение может случиться в течение месяца

ТАСС, 6 декабря. Спасатели просят туристов воздержаться от посещения Авачинского вулкана из-за вероятного извержения. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Туристам на Камчатке рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, вероятность извержения Авачинского вулкана в течение ближайшего месяца повышена. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время групп туристов на Авачинском вулкане не зафиксировано. Объект популярен у туристов, в том числе для самостоятельного пешего похода, так как вулкан расположен в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского.

"Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану Авачинскому и тем более не совершать на него восхождений. В случае возможного извержения в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и способствовать выходу из строя", - отмечается в сообщении.

Авачинский вулкан находится на расстоянии 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2751 м над уровнем моря. Ежегодно в рамках празднования Дня вулкана проходит массовое восхождение к вершине. Авачинский - один из самых активных вулканов Камчатки. Его возраст - около 190 тыс. лет, он относится к тому же типу вулканов, что и Везувий, в историческое время известно около 15 крупных его извержений. После достаточно сильного извержения в 1991 году кратер на его вершине глубиной 173 м и диаметром 370 м полностью заполнился лавой. Она застыла, образовав пробку.

Теги
РоссияКамчатский край
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