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Власти Дербента направят более четырех млн рублей на разработку бренда города

Среди основных целей разработки бренда города - повышение узнаваемости и продвижения его стратегических интересов за пределами Дагестана и России

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Ставропольская рекламная компания "Топэксперт" разработает бренд для дагестанского города Дербент. Она выиграла аукцион, снизив начальную цену контракта на 58,75%, - с 9,718 до 4,008 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем электронного аукциона - ООО "Рекламная группа "Топэксперт", предложившее цену контракта 4,008 млн рублей", - говорится в протоколе подведения итогов аукциона.

Согласно аукционной документации, среди основных целей разработки бренда Дербента - повышение узнаваемости города и продвижения его стратегических интересов за пределами Дагестана и России, увеличение туристического потока, роста инвестиционной привлекательности.

Победитель тендера должен представить заказчику не менее трех вариантов концепции бренда (название, слоган, логотип, видеоролик) города Дербент, наиболее ярко и точно отражающих его аутентичность.

На базе утвержденных концепции бренда и дизайна его графического изображения победитель также должен разработать официальный бренд-бук бренда города.

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