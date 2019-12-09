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Google выпустил дудл ко дню рождения хоккейного тренера Анатолия Тарасова

На логотипе заслуженный мастер спорта СССР изображен на фоне хоккеистов
Описание
© Google

Google разместила во вторник на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 101-летию со дня рождения советского хоккейного игрока, тренера, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Тарасова. 

На праздничном логотипе тренер улыбается. Он изображен на фоне хоккеистов. 

Спортсмен родился 10 декабря 1918 года в Москве. Анатолий Тарасов с юности заботился о своем младшем брате. Чтобы как-то занять его в свободное время, они вместе занимались спортом. Это послужило толчком к поступлению в спортивную школу "Юный Динамовец", где Тарасов проявил лидерские качества и стал капитаном юношеской хоккейной команды. Вскоре после этого он стал капитаном сборной Москвы. 

После Второй мировой войны, когда Анатолий Тарасов уже был тренером, перед ним встала нелегкая задача - возродить советский хоккей. Он привел хоккейную сборную СССР к выдающимся успехам, в числе которых девять последовательных побед в Чемпионате мира по хоккею и три золотые медали Олимпийских игр. Таких высот в карьере тренера Тарасову удалось достичь благодаря уникальной стратегии обучения: он уделял внимание как индивидуальному мастерству хоккеистов, так и сплоченности команды. Кроме того, Тарасов включал элементы хоккея с мячом, футбола и даже балета в программу подготовки игроков к хоккейным матчам. В 2013 году о Тарасове сняли фильм "Легенда №17", где его роль исполнил актер Олег Меньшиков.

Теги
Россия
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