Первая в Канаде провинция объявила о запрете на продажу электронных сигарет

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Новой Шотландии объявили о введении запрета на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним. Как уточнил в четверг министр здравоохранения канадской провинции Рэнди Делори, запрет вступит в силу 1 апреля 2020 года.

"Мы много работали, чтобы развить культуру, свободную от курения, и мы не хотим терять завоеванные позиции", - цитирует Делори телеканал CTV. Министр уточнил, что в течение последних 30 лет в регионе поступательно проводится политика отказа от курения никотина, но этот процесс замедлился из-за появления вейпа, который становится все более популярным среди детей и молодежи. Так, согласно последним исследованиям, 37% учеников 7-12 классов Новой Шотландии уже пробовали курить электронные сигареты.

В настоящее время власти многих провинций Канады обеспокоены проблемой популярности вейпа. Так, в Онтарио с января 2020 года вступит в силу закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях. Власти провинции Остров принца Эдуарда приняли закон, повысивший с 19 до 21 года возраст, с которого можно покупать электронные сигареты. Законопроекты по ограничению продажи вейпа разрабатывают в Альберте и Британской Колумбии.

В начале осени Министерство здравоохранения Канады сообщило, что в ряде провинций страны подтверждены несколько случаев заболевания легких из-за употребления вейпа. Первый случай был зафиксирован 18 сентября в провинции Онтарио.

Ранее сообщалось, что в США от курения электронных сигарет скончались 47 человек. Всего же по стране зарегистрированы порядка 2 тыс. случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа. Согласно официальным данным, в период с 2017 по 2018 год у 1,5 млн подростков возникла никотиновая зависимость, и это в условиях активизации администрацией президента США Дональда Трампа усилий по ограничению продажи табачных изделий в стране. По Канаде такой статистики пока нет.